Le moment est venu d’expulser Israël des Nations Unies (GharibAbadi)

Kazem Gharibabadi, adjoint aux affaires juridiques et internationales au ministère iranien des Affaires étrangères, a prononcé un discours à la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe, qui s'est tenue aujourd'hui dimanche 10 novembre, à Riyad, ayant pour objectif, faire face à l'agression actuelle du régime sioniste en Palestine et au Liban.

Toujours lors de la réunion, tenue avant la session extraordinaire des dirigeants arabes et musulmans, le diplomate de haut rang iranien pour les affaires juridiques internationales, tout en remerciant l'Arabie Saoudite, pays hôte, pour avoir accueilli la réunion d'urgence des dirigeants dans la conjoncture désastreuse actuelle de la région, a qualifié les évolutions en cours dans la bande de Gaza et au Liban de « honte pour l'humanité », qui sont fruits amers des politiques injustes basées sur un double standard dont est victime une nation privée de ses droits les plus élémentaires et cela depuis plus de sept décennies, marquées par l'occupation, l'agression et le blocus.

Faisant référence au soutien complice des États-Unis d'Amérique et d’autres pays alliés occidentaux qui ont enhardi le régime sioniste dans ces crimes contre les peuples de la région, dont et notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique, la discrimination raciale et le génocide contre le peuple palestinien sans défense, Gharibabadi a souligné que le régime sioniste en tant qu'enfant illégitime de l'Occident, a un sentiment d’impunité total, c’est pourquoi il continue de se dérober de ses responsabilité.

« Dans une telle situation, la nation palestinienne a le droit légitime de défendre et de résister à l'occupation et à l'agression, et elle n'a pas besoin d'obtenir la permission des autres pour exercer son droit inhérent », a insisté le diplomate.

Saluant les efforts collectifs et individuels, bien que jugés insuffisants des États membres de l’OCI et de la Ligue arabe en soutien à la Palestine, il a insisté sur le fait que l’Iran attendait davantage de mesures concrètes et efficaces pour mettre un terme aux crimes du régime israélien.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a exhorté les participants à se concentrer sur des questions cruciales telles que l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu en Palestine et au Liban, la réouverture des points de passage humanitaires, la libération de tous les prisonniers palestiniens et le retour digne des réfugiés dans leurs pays d’origine, ainsi que l’envoi d’une aide internationale pour commencer la reconstruction à Gaza.

Il a également appelé les États membres à instaurer des embargos complets sur les armes, l’économie et le commerce à Israël et à toutes les institutions soutenant l’occupation de la Palestine par le régime sioniste.

Gharibabadi a noté l’importance de réactiver le Comité spécial des Nations unies contre le régime d’apartheid israélien pour enquêter sur ses crimes.

Il a appelé à une condamnation ferme de l’agression israélienne contre d’autres pays de la région, notamment le Liban, la Syrie et le Yémen, qui s’inscrit dans la politique délibérée du régime sioniste visant à propager une guerre à grande échelle dans toute la région.

Gharibabadi s’attardant sur les actions hostiles du régime sioniste contre les Nations Unies, à titre d’exemple : Déchirer la Charte des Nations Unies, déclarer le Secrétaire Général des Nations Unies « persona non grata », interdire les activités de l'UNRWA dans les territoires occupés palestiniens, tuer des centaines de membres du personnel de l'ONU, faire fi des verdicts de la Cour internationale de Justice, violation des dispositions de la Charte des Nations Unies, particulièrement son article 2, a déclaré que le moment était venu pour expulser le régime d’apartheid sioniste des Nations Unies.

Toujours lors de la réunion, Gharibabadi a appelé à des sanctions militaires, économiques et commerciales de la part des États membres contre le régime de Tel-Aviv et toutes les institutions qui soutiennent l'Occupation en Palestine.