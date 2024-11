L'Iran condamne la frappe d’Israël contre une cible civile à Damas

Selon IRNA , Esmail Baghaei a condamné les attaques militaires répétées du régime occupant contre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la République arabe syrienne, et le génocide et l'agression de ce régime contre Gaza et le Liban.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne souligne que les crimes du régime sioniste continuent grâce à un soutien sans restriction des États-Unis et de certains autres pays européens, qui, selon les propos de Baghei, sont des complices de ce régime dans le génocide des Palestiniens et dans les crimes de guerre dans la région.

Selon l'Agence SANA, sept civils, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyr et 20 autres blessés lors d’une agression israélienne qui a visé un immeuble résidentiel dans le quartier de Sayyida Zainab, dans la banlieue de Damas.