Entretien Pezeshkian-Ben Salman : Vers une expansion des relations Téhéran-Riyad

Lors d'une conversation téléphonique, le président de la République islamique d'Iran et le prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, tout en passant en revue l'état actuel des relations entre les deux pays, ont exprimé l'espoir que la coopération entre les deux pays s'étendre encore davantage.

Massoud Pezeshkian informe que le Dr Aref, le premier vice-président iranien, assistera à la réunion extraordinaire de l'Organisation des dirigeants islamiques pour examiner la poursuite de l'agression israélienne sur les territoires palestiniens et la République libanaise.

Le chef du gouvernement iranien souhaite que cette réunion aura un impact efficace et des résultats tangibles dans l’arrêt des crimes du régime sioniste ainsi que de la guerre et de l’effusion de sang à Gaza et au Liban.



Avant cet appel, dans l'après-midi du dimanche 10 novembre, Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, chef d'état-major général des forces armées saoudiennes, est arrivé à Téhéran, à la tête d'une délégation de hauts responsables militaires du Royaume. Il a rencontré Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes.

Selon le communiqué publié par le ministère saoudien de la Défense, lors de cette réunion, les opportunités de développement des relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine militaire et de la défense ont été discutées de manière à contribuer à améliorer la sécurité et la stabilité de la région.