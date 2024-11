Iran - Etats-Unis : l'administration Biden a échoué dans ses promesses sur le JCPOA

Evoquant la présidentielle américaine 2024, Esmaeil Baghaei a critiqué l'administration Biden et a déclaré : Le fait est qu’au cours des quatre dernières années, la politique hostile des États-Unis contre l’Iran s’est poursuivie et le gouvernement américain n’a pas tenu ses promesses et ses affirmations faites lors des élections [2020] concernant les négociations du JCPOA et d’autres questions.

"Le mode de vote [et le système des élections] aux Etats-Unis est une question qui mérite réflexion et enquête, et bien sûr elle est liée à l’Amérique elle-même, mais ce qui est important et lié à notre région, c’est l'action de l’Amérique par rapport à la région et à l’Iran." , a ajouté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.