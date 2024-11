Des enfants iraniens malades meurent à cause des embargos sur les médicaments, dénonce le ministre de la Justice

Amin Hossein Rahimi, qui s'est rendu en Colombie pour participer à la conférence internationale sur la fin de la violence contre les enfants, a eu l’occasion de rencontrer, en marge de l’événement, Najat Maalla, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, sur la violence à l’encontre des enfants.

Le ministre iranien de la Justice a exprimé à cette occasion ses regrets face à diverses formes de violence contre les enfants, dont la plus odieuse peut être constatée dans les attaques barbares du régime d’Occupation sioniste contre les enfants de Gaza et du Liban.

« La République islamique d'Iran condamne les actions inhumaines d'Israël et nous espérons voire grâce aux efforts des Nations Unies et d'autres pays, la fin de ces atrocités le plus rapidement possible et la punition des auteurs de ces crimes au niveau international », a-t-il insisté.

De même lors d’une rencontre avec Omar Abdi, directeur général de l'UNICEF, le ministre iranien de la Justice a salué les évolutions productives en faveur des coopérations bilatérales et internationales pour améliorer les conditions de vie des enfants et a déclaré : « Les attaques barbares du régime artificiel israélien contre Gaza et le Liban ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles majoritairement des femmes et des enfants. Un nombre excessivement élevé de morts, de sans-abris, sans oublier ceux qui sont portés disparus… Un bilan qui augmente tristement chaque jour », déplore le ministre.

Il a conclu par une proposition au nom de la République islamique d'Iran afin de soutenir les enfants touchés dans cette région : Création d'un fonds commun de soutien spécial centré sur l'UNICEF dans le but de réduire les souffrances des victimes.