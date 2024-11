Diplomatie de Défense : rencontre entre le chef d'état-major des forces armées saoudiennes avec son homologue iranien à Téhéran

À la tête d'une délégation militaire de haut rang, le chef d'état-major saoudien, le général Fayyad bin Hamed al-Ruwaili, est arrivé dimanche 10 novembre à Téhéran pour s'entretenir avec de hauts responsables militaires iraniens.

Lors de la rencontre, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, et al-Ruwaili ont échangé des points de vue sur l'amélioration de la coopération bilatérale en matière de défense.

« Nous pensons que la coopération entre les forces armées des deux pays peut être renforcée vu les nombreux points communs et affinités que partagent les deux pays, a fait valoir le général Baqeri.

Le chef d'état-major général des forces armées iraniennes a souligné l'amélioration du niveau de coopération dans les domaines de la défense et l'échange d'expériences sur plan de formation et sportif et a ajouté : « Nous saluons la participation de la marine saoudienne aux prochains exercices navals iraniens prévus en 2025 soit par une présence d'unités flottantes, soit comme observateur. »

Le général Baqeri réagissant à la tenue d'une réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique en Arabie Saoudite a déclaré : « Cette réunion est une étape appréciable dans la convergence des nations islamiques. »

Les progrès enregistrés dans les relations et la coopération bilatérales en matière de défense et militaire, l’expansion et l’approfondissement des relations bilatérales et la question palestinienne figuraient parmi d’autres sujets abordés par les deux parties.

Toujours lors de la rencontre, le chef d'état-major saoudien, le général Fayyad bin Hamed al-Ruwaili, a remercié les forces armées iraniennes pour leur hospitalité. Brossant un tableau positif, il a souligné l'amélioration du niveau de coopération dans divers domaines entre les forces armées des deux pays et a déclaré : « L'accord de Pékin est une bonne base pour accroître la coopération bilatérale entre les deux pays, et nous considérons cet accord comme une opportunité stratégique. »

Il a également souligné l'importance du rôle et de l'influence des deux pays dans la convergence des pays musulmans et de la région avant de plaider pour le renforcement des relations politiques et défensives entre les deux pays.

Au terme de la rencontre, le général Baqeri a invité le ministre saoudien de la Défense à se rendre en Iran.

La visite de cette haute autorité militaire saoudienne en Iran est axée sur le développement de la diplomatie de défense et l’élargissement de la coopération bilatérale.

Le chef d'état-major des forces armées saoudiennes est arrivé dimanche à midi à Téhéran à la tête d'une délégation de hauts responsables militaires de son pays.