Israël tue et les Arabes ne font que parler (Bashar Assad)

Riyad, IRNA – Le président syrien, Bachar Assad, intervenant ce lundi soir, à la réunion des dirigeants de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe à Riyad a déclaré : « Je n’ai pas l’intention de parler des droits historiques et indéniables des Palestiniens, ni de la certitude de les restaurer, ni de notre devoir de soutenir les peuples de Palestine et du Liban. Je ne veux pas parler de la légitimité de la résistance dans ces deux pays ni même du nazisme de l'Occupation israélienne. Car ces mots et ces déclarations n’ajouteront rien de plus à nous sur ce qui sont évidents pour nous et tous. »

Le président syrien Basher al-Assad a déclaré que les pays arabes et musulmans devraient prendre des mesures concrètes contre les crimes du régime israélien à Gaza et au Liban, car il insiste sur le fait que les paroles et les beaux discours ne pourraient rien faire pour stopper les atrocités israéliennes.

S'adressant le lundi 11 novembre à un sommet des dirigeants arabo-islamiques en Arabie saoudite, Assad a déclaré que les droits du peuple palestinien ne peuvent être restaurés que par une action concrète.

« Nous continuons à parler, au moment où ils (les sionistes ) tuent, nous parlons de paix, au moment où ils commettent des massacres », a-t-il déploré à la tribune du sommet, tout en qualifiant l’approche adoptée par les pays arabes à l’égard de la guerre en Palestine d’ « erronée ».