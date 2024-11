Aref exige un cessez-le-feu "honorable" à Gaza et au Liban

Téhéran - IRNA - Mohammad Reza Aref, premier vice-président iranien, a déclaré : "Les populations opprimées de Gaza et du Liban vivent dans une situation inquiétante et l'aide humanitaire doit leur être accordée en priorité et un cessez-le-feu honorable doit être instauré."

Après avoir participé au Sommet de Riyad sur Gaza et le Liban, le premier vice-président iranien a souligné : Dans cette situation où le régime sioniste poursuit son agression, la tenue de ce sommet était une nécessité et il a transmis un message unique au monde en adoptant une résolution qui exige la nécessité de mettre fin aux crimes de ce régime. Soulignant que le monde arrivera à la conclusion que le régime sioniste doit être puni, il a déclaré : « Les peuples opprimés de Gaza et du Liban vivent dans une situation inquiétante et l'aide humanitaire doit leur être accordée en priorité et un cessez-le-feu honorable doit être établi. ". Des dirigeants de pays arabes et musulmans ont participé, dimanche, en Arabie saoudite à un sommet consacré aux guerres menées par Israël à Gaza et au Liban. Il s’agissait d’un sommet conjoint de la Ligue arabe, organisation réunissant 22 pays, et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) regroupant plus de 50 États musulmans. Selon Aref, ce sommet était organisé grâce aux initiatives de la République islamique d'Iran après les efforts diplomatiques du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Le sommet du 11 novembre 2024 a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution contraignante anti-Israël visant à imposer un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza et au Liban, a ajouté le numéro deux de l'exécutif iranien.