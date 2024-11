L'Iran met en garde contre les actes expansionnistes d'Israël en Syrie

Le haut diplomate iranien a rencontré le chef de la délégation syrienne conduite par le ministre-adjoint du ministère syrien des Affaires étrangères, Ayman Ra’ed.

Le conseiller principal du ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré le soutien de la République islamique à la Syrie et à l'Axe de la Résistance face à l'occupation et au bellicisme du régime sioniste, et a décrit cette position de principe conforme à la protection de la paix et de la stabilité dans la région et de la sécurité nationale des pays de la région.

Ali Asghar Khaji, conseiller principal du ministre iranien des Affaires étrangères, a mis en garde contre les ambitions expansionnistes du régime israélien en Syrie.

Khaji a fait ces remarques lors d'une réunion avec Mustafa Yurdakul, le négociateur en chef de la Turquie au sommet Astana, au Kazakhstan. Les discussions s'inscrivaient dans le cadre de la 22e Réunion internationale sur la Syrie selon la formule d’Astana.

Il a réitéré l'engagement de l'Iran à soutenir toute initiative de paix en Syrie et a déclaré que Téhéran était prêt à faciliter les pourparlers de normalisation entre Damas et Ankara.

Khaji a souligné l’importance de la coopération régionale pour élaborer une stratégie forte pour contrer les objectifs expansionnistes d’Israël en Syrie et au-delà.

Le chef de la délégation turque a quant à lui exprimé son inquiétude face aux conséquences des frappes aériennes israéliennes en Syrie et a appelé à une cessation immédiate de l'agression.

Lors d'une réunion séparée, Khaji s'est également entretenu avec Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial du président de la Russie pour la Syrie.

Le diplomate russe a évoqué, lors de cette rencontre, la situation dangereuse que menace la région suite à l'agression israélienne contre la bande de Gaza, le Liban et la Syrie.