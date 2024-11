Quelle est la plus grande menace actuelle pour les Etats-Unis ? analyse de l’Atlantic Council

John E. Herbst, directeur principal du Centre Eurasie de l'Atlantic Council, réagissant à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis a avancé à propos de la politique du président élu américain sur fond des évolutions liées au conflit russo-ukrainien que la plus grande menace à la sécurité nationale pour les États-Unis, les membres de l'OTAN et les autres alliés de l’alliance atlantique, c’est le rapprochement et les actions de plus en plus étendues et « agressives », selon ses mots, de la Russie, de la Chine, de l’Iran et de la Corée du Nord.

Selon l’analyste, le centre de cette menace est l’Ukraine et que les actions du président russe Vladimir Poutine ne sont qu’un prélude à de nouvelles provocations qui pourraient conduire à une guerre plus importante dans cette région. »

Cet expert en relations internationales poursuit ses commentaires en affirmant : « La possibilité d'une victoire de la Russie en Ukraine est désormais renforcée par la présence des forces militaires nord-coréennes en Europe. Cela amènera la Chine à commencer à agir contre Taiwan, (l’île insulaire chinoise qui a des aspirations séparatistes).

Herbst, qui était auparavant ambassadeur des États-Unis en Ukraine, a noté qu'il n'était pas sûr que Trump comprenne pleinement le défi, mais qu'il le comprenne ou pas, son administration n’a qu’à faire face à cette menace dont l’arène la plus importante est l'Ukraine.