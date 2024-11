L’ambassadeur d’Iran au Liban rencontre le ministre des A.E. avant de partir pour Beyrouth pour reprendre sa mission diplomatique

Mojtaba Amani a été amené à Téhéran pour y être soigné après avoir été blessé par l’explosion de téléavertisseurs au Liban, dans laquelle était impliqué Israël.

Il faisait partie des 95 personnes blessées dans l’attaque terroriste, qui ont été transférées en Iran pour être soignées.

Amani avait déclaré plus tôt que cette blessure était un honneur pour lui, car il se tenait aux côtés du peuple libanais.

En septembre, dans une attaque ciblée terroriste, Israël a fait exploser en même temps nombreux téléavertisseurs utilisés par des combattants de la Résistance libanaise ainsi que par des citoyens ordinaires.

L’attaque a tué des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, et en a blessé des centaines d’autres.