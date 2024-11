Angleterre : le pire scénario se joue actuellement dans le nord de Gaza

Déclaration de Collins de Highbury, ministre britannique de l'Afrique et de l'ONU, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la protection des civils dans les conflits armés :

Gaza est en proie à une catastrophe humanitaire : plus de 43 000 Palestiniens ont été tués, des hôpitaux et des routes ont été détruits et l’hiver approche.

Nous devons voir un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Mettre fin à la guerre est le meilleur moyen de mettre un terme aux souffrances.

La situation humanitaire est intolérable et nous devons agir immédiatement pour l’améliorer. Le mois dernier, les livraisons d’aide humanitaire ont été les plus faibles depuis le début du conflit. Et maintenant, une famine imminente menace le nord de Gaza, tandis que la nourriture et d’autres fournitures vitales sont bloquées à la frontière.

Il est totalement inacceptable que des camions, des travailleurs humanitaires et des médecins, financés par la communauté internationale, ne soient pas en mesure de parcourir les derniers kilomètres pour atteindre les civils.

Le Comité d’étude sur la famine a émis un avertissement choquant et urgent – ​​un avertissement qu’Israël doit écouter et appliquer dès aujourd’hui.