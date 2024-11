L'Iran demande au Conseil de sécurité de faire arrêter la violation de sa souveraineté par Israël

Selon IRNA, la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a annoncé vendredi, heure locale, dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations Unies, au Président de l'Assemblée générale et au Président tournant du Conseil de sécurité, en présentant une liste des crimes récents du régime sioniste en violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran et des actions terroristes de ce régime contre les citoyens iraniens.

Le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré : Dans cette lettre, il a été demandé de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces actions criminelles qui violent le droit international.