Conseiller de l'Imam Khamenei : L'Iran soutient la Résistance du Liban dans toutes ses décisions

Selon le reportage d'IRNA samedi matin, Ali Laridjani a déclaré dans une interview accordée à Al-Mayadeen : Les combats au sud du Liban montrent l'échec du régime sioniste et le manque de rationalité de ce régime.

Il a précisé : Lors de mon déplacement en Syrie et au Liban, j'ai été porteur du message direct du Guide suprême de la révolution islamique au président syrien Bachar Al-Assad et au président du Parlement libanais Nabih Berri.

Larijani a déclaré : Le but principal de ces messages était de soutenir la résistance et les peuples de Syrie et du Liban.

Il a déclaré : La résistance n'a besoin des conseils de personne, mais c'est la Résistance qui doit conseiller les autres.

Le conseiller principal du Guide suprême de la Révolution islamique d'Iran a déclaré : Je ne veux pas exprimer mon opinion personnelle sur le cessez-le-feu et d'autres questions car cela relève de la responsabilité du gouvernement libanais.

Par ailleurs, Larijani a rencontré jeudi à Damas le président Bachar al-Assad.

Laridjani est le troisième haut responsable iranien, après Araghchi et Ghalibaf, à se rendre au Liban malgré les menaces posées par les frappes d'Israël.