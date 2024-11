Désinformation sur la rencontre du représentant de Trump avec le diplomate iranien : Éclaircissement d'Araghchi

"Je rejette fermement une telle question (la rencontre du représentant iranien avec Elon Musk) et je n'observe pas trop de retard dans la décision du ministère iranien des Affaires étrangères pour démentir cette fausse nouvelle, car nous pensions au départ que cette dépêche diffusée par les médias américains ne méritait pas d'être répondu.", a déclaré Abbas Araghchi lors d'un entretien avec la télévision publique d'Iran.

« À mon avis, le but de cette action est une préparation d’ambiance ou une tentative de sondage que les médias américains font pour voir s'il existe une base pour demander de telles rencontres ou non. Ou s'il s'agit d'une manœuvre médiatique contre l'Iran, ou pour voir si l'Iran cherche un contact avec le nouveau président américain, ou non ? Mais une telle volonté n’existe pas du tout chez nous et un tel point de vue n’existe pas en Iran. », a souligné Araghchi.

"Nous suivons nos politiques et nos principes et ajustons nos relations en fonction de nos intérêts, de nos objectifs et de nos idéaux. Nous nous comporterons envers le nouveau gouvernement américain en fonction de sa politique, ce qu’il applique en action est important pour nous.", ajoute le chef de la diplomatie iranienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères donne ensuite son analyse sur certaines nominations radicales du président élu américain : « Lors du premier mandat de M. Trump au début de l’administration, certaines personnes aux caractéristiques des personnes actuellement nommées ont été choisies, mais ils ont été changés en peu de temps. L’une des caractéristiques de l’administration passée de M. Trump était peut-être son aspect imprévisible. Rien n’était continu et il y avait des changements constants qui ont amené le monde à considérer M. Trump entièrement avec méfiance. Quoi qu’il en soit, il est trop tôt pour juger la nouvelle administration américaine. Et nous attendons de les voir annoncer leur politique et agir en conséquence. »