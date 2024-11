Assassinat du porte-parole du Hezbollah par Israël : Ces crimes ne silencient jamais la Résistance, selon le chef d'IRNA

Dans son message, Jaberi Ansari, souligne que l’assassinat de Mohammad Afif, conseiller médiatique de Nasrallah et chef du service de l’Information du mouvement de Résistance islamique du Liban, suit le complot du régime sioniste contre le journalisme indépendant déjà manifesté à Gaza avec le massacre de plus de 210 activistes médiatiques dans la bande palestinienne.

L'ancien porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné la nécessité d'une solidarité universelle de tous les journalistes et médias du monde pour soutenir les professionnels des médias contre le terrorisme d'État des criminels sionistes.

« Il ne fait aucun doute que ces assassinats et crimes ne feront pas silencier la voix de la résistance et tant que l’occupation et les crimes continuent, la résistance contre l’occupation se poursuivra et les protecteurs de la vérité et les honorables journalistes refléteront la voix de la résistance. », a conclu le chef d’IRNA.