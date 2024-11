L'Iran rejette vivement les allégations de l’Occident sur la perturbation de la navigation en mer Rouge

Téhéran-IRNA L'Iran a vivement rejeté les accusations de l’Occident prétendant que Téhéran aurait impliqué dans les troubles en mer Rouge. Il a souligné que la principale cause de l'instabilité en Asie l’Ouest réside dans les « politiques génocidaires » du régime israélien, soutenu par les États-Unis, en Palestine et au Liban.

Lors d’un discours lundi à la réunion de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui s’est tenue à Londres, le vice- ministre iranien des Routes et du Développement urbain, Ali Akbar Safaï, a critiqué un petit nombre de représentants occidentaux, notamment américains, pour avoir exploité la plateforme de cet instance à des fins politiques.

« Il est regrettable que certaines délégations, y compris celle des États-Unis, aient une fois de plus diffusé des informations fausses et trompeuses pour faire avancer leurs plans politiques », a-t-il déploré.

Il a réitéré l'engagement de l'Iran en faveur de la sécurité maritime et de la liberté de navigation, appelant à un renforcement de la sécurité en mer Rouge et dans le golfe Persique.

En allusion à la situation au Yémen, Safaï a déclaré que le peuple yéménite est un peuple indépendant qui prend des décisions en fonction de ses propres intérêts et considérations.

« La République islamique d’Iran rejette fermement les allégations infondées de certains gouvernements occidentaux, qui ne servent qu'à justifier et à légitimer l'agression militaire illégale des États-Unis au Yémen », a-t-il dénoncé, avant de poursuivre : « Le recours illégal à la force et l'invasion militaire américaine contre le Yémen constituent une violation flagrante de l'intégrité territoriale du pays, de la Charte des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et menacent gravement la paix, la stabilité et la sécurité de la région ».

Safaï a condamné les actions militaires américano-britanniques au Yémen, les qualifiant de violations de l'intégrité territoriale du pays et du droit international. Il a rejeté les allégations américaines de légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, avant de les juger injustifiables.

Il a insisté sur le respect par l'Iran des résolutions 2140 et 2216 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a par ailleurs balayé d’un revers de main toute implication dans les ventes ou les transferts d'armes.

« L’Iran a toujours mis l'accent sur la résolution pacifique de la crise au Yémen par la voie diplomatique et est déterminé à garantir et à promouvoir la sécurité maritime et la liberté de navigation », a-t-il réitéré.

Safaï a attribué l'instabilité régionale aux « actes génocidaires » du régime israélien contre les Palestiniens et les civils libanais, avec le soutien total des États-Unis et de leurs alliés.

« Les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés portent l’entière responsabilité de soutenir le régime israélien », a-t-il conclu.