409 jours de génocide israélien à Gaza : 43 922 morts, 103 898 blessés

Le régime israélien poursuit sa guerre de génocide contre la bande de Gaza, qui dure désormais depuis 409 jours. Le ministère palestinien de la Santé basé à Gaza a confirmé qu'au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a commis quatre massacres, faisant 76 morts et 158 ​​blessés.

Depuis le 7 octobre 2023, l'occupation israélienne a tué 43.922 Palestiniens et en a blessé 103.898 autres, a confirmé lundi le ministère dans son rapport quotidien.

Par ailleurs, au moins trois Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés, dans une attaque d’artillerie de l’armée israélienne contre un immeuble résidentiel, situé dans la ville de Beit Lahia dans le nord de Gaza.

Les quartiers d'al-Midan, d'Atatra et de Sultan ont fait l’objet de lourdes frappes israéliennes, aggravant la grave crise humanitaire dans le Nord.

Dans la ville de Gaza, les quartiers du sud-est et du sud-ouest ont été la cible de violentes frappes aériennes israéliennes.

Une maison de la rue al-Jalaa a été détruite lors d'un raid ciblé. Parallèlement, le nouveau camp, au nord de Nuseirat, dans le centre de Gaza, a également été touché par des frappes aériennes. Des rapports indiquent qu'un quadricoptère israélien a ouvert le feu contre l'est du camp d'al-Bureij.

Dans le sud de la bande de Gaza, une frappe aérienne israélienne a visé une tente de fortune qui abritait des familles déplacées de force, à l'ouest de Khan Younès. Cette attaque israélienne barbare a tué quatre Palestiniens, dont deux enfants, et en a blessé plusieurs autres.

À Rafah, deux Palestiniens ont été tués suite à une frappe contre le quartier d'al-Geneina, tandis que les forces d'occupation israéliennes ont démoli un immeuble résidentiel dans la partie nord-ouest de la ville, laissant derrière elles des destructions généralisées.

Les forces israéliennes poursuivent leur agression sur la bande de Gaza, par terre, mer et air, depuis le 7 octobre 2023, ce qui a fait près de 44 000 martyrs, dont la plupart sont des femmes et des enfants, et environ 104 000 blessés.

Malgré tous ces crimes, le régime sioniste a reconnu qu’il n'a pas encore réussi à atteindre ses objectifs et à éliminer le Hamas et libérer les prisonniers sionistes.