Le message de Javad Zarif aux Juifs du monde entier

Dans une vidéo adressée aux Juifs du monde entier, Mohammad Javad Zarif a dénoncé le sionisme comme une idéologie fondamentalement opposée aux Dix Commandements. Il a appelé les Juifs à protéger la foi abrahamique contre les déformations, la violence, le racisme et le génocide perpétrés par le sionisme. Vous trouverez ci-dessous la transcription complète de son message:

Shalom. Je vous adresse mes salutations distinguées, ainsi que mes vœux de paix et d'amitié à tous ceux qui aspirent à la liberté et à la justice, quelle que soit leur foi, leur nationalité ou leur langue. Je souhaite également exprimer mes salutations envers les membres de toutes les confessions religieuses, en particulier envers les compatriotes juifs et tous les adeptes du Prophète Moïse, présents aux quatre coins du globe.

Je commence au nom de notre Dieu unique, Clément et Miséricordieux, afin de nous rappeler à tous l’urgence d’empêcher la propagation de la guerre, du sang versé, du pillage et de l’oppression.

Je m’adresse à vous, peuple juif à travers le monde, en tant que citoyen d’une nation ancienne, porteuse d’une riche histoire de tolérance et d’humanité.

Depuis plus de deux mille ans, ma nation a été un symbole de coexistence pacifique entre diverses religions, cultures, langues, dialectes, races et ethnies.

Soutenir les opprimés, les réfugiés, et ceux cherchant refuge face au génocide a toujours été une vertu de ma nation au fil de son histoire : Libérer les Juifs souffrant sous l’emprise des Babyloniens il y a plus de 2 600 ans ; Accueillir les Juifs déplacés par les nazis et les fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale ; Ouvrir ses bras à des millions d’Afghans fuyant l’occupation étrangère ; Ou assister les Palestiniens, Libanais et Syriens déplacés par l’agression et l’apartheid. Les Iraniens, à travers les âges, ont recherché la paix, défendu leur terre, intégré les envahisseurs dans leur culture, et n'ont jamais cessé de soutenir les opprimés.

Il y a quelques années, j’ai eu l’honneur de contribuer à un succès unique de la diplomatie multilatérale pour mettre fin à la crise fabriquée autour du programme nucléaire pacifique de l’Iran. Cependant, Netanyahu, qui avait lui-même contribué à la fabrication de cette crise, en fit sa "mission historique" d’entraver et de saboter cet accord : un accord qui aurait garanti que le "loup" dont ce menteur n'avait cessé de crier l'arrivée ne se manifesterait jamais.

Cet accord aurait pu être le fondement d’une nouvelle ère de paix, de tranquillité, de coopération régionale, et de liberté vis-à-vis des menaces, des conflits et des tensions croissantes.

Pourtant, avant que trop de temps ne s’écoule, Netanyahu et ses collaborateurs sionistes et extrémistes réussissaient à faire échouer cette opportunité historique, se tenant du mauvais côté de l’histoire.

Se tenant encore du mauvais côté de l’histoire, Netanyahu et son régime, avec les complices occidentaux d’Israël, ont déclenché la machine de la mort et de la destruction dans la région, causant carnage et crimes contre l’humanité dans une campagne génocidaire qui a tué plus de 50 000 civils, dont plus de 10 000 enfants.

Mais la résistance à l’occupation ne mourra pas par le massacre des enfants ni même de ses dirigeants!

Je suis convaincu que, pour tous les êtres humains de foi et d’origine juives, un régime terroriste, dont le passé n'est entaché que d’apartheid, de génocide, de massacres, de pillage et de violence systématique, ne saurait incarner le judaïsme ou la foi abrahamique divine que nous respectons tous. Au contraire, ce régime et ses actions représentent une résurgence des ténèbres du nazisme et du fascisme.

Chers amis, sœurs et frères!

Le sionisme agressif n’est rien d’autre qu’un mouvement laïc expansionniste qui instrumentalise le judaïsme pour promouvoir un projet colonialiste et raciste. Il abuse de la mémoire et du sang des Juifs victimes de l'holocauste qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis que le sionisme lui-même n'est rien d'autre que le racisme, le chauvinisme, le militarisme, le terrorisme, l’expansionnisme, l’apartheid, et la haine contre d’autres nations et religions.

Il prétend faussement être le représentant et le protecteur des Juifs du monde entier, tandis qu’en réalité, il constitue la plus grande menace à la dignité et à la sécurité du peuple juif.

Ce régime ne respecte pas les Dix Commandements du prophète Moïse ; au contraire, il viole chacune de ces lois divines.

Il vénère le pouvoir, et non Dieu ; Il sacrifie Juifs et Gentils sur l’autel du sionisme ; Il profane le nom du Seigneur en vain pour justifier un génocide ; Il ruine l’honneur de tous les Juifs à travers l’histoire ; Il opère des « camps de viol » pour violer la dignité des prisonniers palestiniens ; Il a fait du vol de terres une habitude quotidienne ; Il a transformé le mensonge et le faux témoignage en une industrie à échelle mondiale ; Il considère les autres comme des « sous-hommes » et convoite les maisons, villages et même pays entiers de ses voisins. Et la liste continue encore.

Mes compatriotes iraniens de foi juive et le peuple juif à travers le monde!

Vous n’êtes pas seulement horrifiés par les crimes sionistes commis contre d’autres ; vous êtes aussi victimes de l’assaut sioniste contre votre foi et votre identité. Continuez à vous tenir– comme vous l’avez fait dans les rues des capitales occidentales– aux côtés de toutes les victimes innocentes du sionisme en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, en Iran, et partout dans le monde.

Continuez à soutenir ceux qui sont en première ligne de cette résistance et qui défendent la dignité humaine. Sauvez la foi juive abrahamique divine des falsifications sionistes, ternies par l’agression, l’apartheid et le génocide.

Tandis que vous vous battez pour l’humanité, considérez la nation iranienne comme votre alliée dans cette résistance noble et juste.