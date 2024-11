Baghaei : Les sanctions de l'UE et de l'Angleterre sont une manifeste violation des droits de l'homme

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a considéré les sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni contre l'Iran, en particulier les sanctions imposées aux compagnies aériennes civiles et les récentes sanctions ciblant les compagnies maritimes, comme une violation flagrante et systématique des droits de l'homme.



Selon le service de politique étrangère IRNA, Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré que les nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne et l'Angleterre contre un certain nombre d'entreprises iraniennes, dont la compagnie maritime de la République islamique d'Iran, sur la base de fausses informations de transfert des missiles balistiques vers la Russie, est contraire aux normes du droit international, ainsi qu'une manifeste violation des engagements de l'Union européenne et de l'Angleterre dans le cadre du JCPOA. Le haut diplomate iranien a averti que les nouvelles sanctions imposées à la République islamique ne resteront pas sans réponse.