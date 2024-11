Iran : la République d'Azerbaïdjan occupe une place importante dans la politique défensive de Téhéran

Ashtiani a souligné que l’existence de liens profonds entre les nations a contribué à l’amélioration du niveau de coopération bilatérale entre les pays.

« La tendance actuelle aux relations et à l’interaction [entre les pays] sert de plate-forme à leur succès en [permettant] une amélioration favorable de leur coopération dans le cadre des objectifs et des intérêts nationaux des pays », a-t-il réaffirmé.

Le responsable iranien a estimé que la République d’Azerbaïdjan occupe une « place importante et efficace » dans la politique défensive et étrangère de la République islamique.

Il a décrit le Caucase du Sud comme un climat important pour la République islamique en ce qui concerne les affaires liées à la sécurité.

Il a appelé les pays à poursuivre leurs efforts communs pour réinstaurer la paix et la stabilité dans la région.

Il a évoqué la tenue de la réunion de la Commission mixte ainsi que les manœuvres militaires conjointes qui se déroulent entre les pays comme un exemple de coopération.

« Nous sommes certains que nous serons en mesure de mettre en œuvre de manière optimale les approbations de la commission grâce à la coopération mutuelle », a assuré le responsable azerbaïdjanais, indiquant que les pays ont mené jusqu'à présent trois exercices militaires conjoints cette année conformément à la mise en œuvre des directives de la commission.