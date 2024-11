Araghchi: Nous n'avons pas renoncé à notre droit de répondre au régime sioniste

Selon le rapport de politique étrangère d'IRNA, Abbas Araghchi a déclaré mardi lors d'une réunion avec des commandants de l'état-major du quartier général du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran : La récente attaque israélienne contre l’Iran est considérée comme une nouvelle agression selon la République islamique. Contrairement à l'affirmation d'Israël selon laquelle ces actions relèvent de la légitime défense, ce sont les opérations « Promesse honnête 1 » et « Promesse honnête 2 » qui étaient des réactions défensives de notre part aux attaques précédentes du régime sioniste. Nous avons officiellement annoncé à la communauté internationale que la récente agression du régime sioniste est une nouvelle agression et mérite une réponse. Nous nous réservons le droit de répondre et nous réagirons dans le moment opportun.

Insistant sur les efforts dans le sens de la dissuasion politique et de la préparation militaire, Aaghchi poursuit : Ce qui empêche l'apparition d'une guerre, c'est en réalité la préparation à la guerre. Il convient de noter que si le moindre signe de peur apparaît dans une situation où il existe une menace de guerre, alors vous avez en fait déclenché la guerre sur vous-même. Pour éviter la guerre, il est nécessaire d'exprimer clairement votre force et votre état de préparation et de montrer que vous êtes prêt à vous battre.