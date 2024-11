Expert militaire : l'ampleur des pertes israéliennes dans le nord de Gaza est bien supérieure à ce qui est annoncé

L'expert militaire et stratégique, le colonel Hatem Karim Al-Falahi, a déclaré que la Résistance palestinienne a infligé aux forces d'occupation de lourdes pertes en vies humaines et en matériel au cours de l'opération militaire en cours dans la bande de Gaza pendant 44 jours.

Selon cet expert militaire l'ampleur des pertes israéliennes dépasse de loin ce qui est officiellement annoncé.

Il a affirmé que les opérations militaires ne se limitaient pas seulement à la région nord, mais s'étendaient également au centre.

« Les groupes de la Résistance font face à toutes les incursions sur tous les axes, que ce soit dans l'axe nord ou dans le secteur central », a-t-il expliqué.

Il a révélé les mensonges de l'occupation sur ses pertes, avant de poursuivre : « Environ 40 chars, 27 bulldozers et plus de 21 véhicules blindés ont été détruits. »

Il a ajouté que ces chiffres ne correspondent pas au nombre de morts israéliens annoncé, notant qu'"il ne fait aucun doute que ces véhicules étaient bourrés de militaires lors de l'opération, et qu’elle a sans aucun doute fait des blessés, des morts et entraîné des dommages.

L'armée israélienne a déjà prétendu avoir perdu 1 400 de ses soldats.

Les analystes estiment que lors des combats actuels dans la bande de Gaza et au Liban, les sionistes ont déployé de grands efforts pour manipuler le chiffre des pertes en vie humaine.

Quant aux raisons pour lesquelles l'armée israélienne a dissimulé les pertes réelles, Al-Falahi a expliqué que cela montre l'existence d'un problème réel dans le système de commandement et de contrôle et dans la gestion de ces bataille.

« L'annonce de pertes d'une telle ampleur soulève sans aucun doute un tollé au niveau des dirigeants militaires et au niveau de l'opinion publique interne », a-t-il soutenu.

En ce qui concerne la tactique de l'armée israélienne, Al-Falahi a souligné que « des critiques commencent désormais à se multiplier et les détracteurs estiment que les tactiques mises en œuvre par l'armée israélienne sont inefficaces, que ce soit à Gaza ou sur le front libanais », expliquant que « l'augmentation des pertes est due aux tactiques utilisées par l’armée, dont en sont conscients des groupes de la Résistance ».

« La Résistance est en mesure de tenir tête (à l’ennemi israélien). On constate que la Brigade du nord mène une bataille efficace et elle a porté de lourds coups aux occupants et les pertes des sionistes augmentent de jour en jour », s’est-il félicité.

En ce qui concerne l’extension des attaques militaires de l’armée du régime sioniste sur le front libanais, Al-Falahi a souligné que « le rapport de force est très clair et que les pertes seront importantes, de sorte que l'armée israélienne craint voir le Sud-Liban devenir un cimetière pour ses chars et ses équipements militaires.

Evoquant la situation interne israélienne, Al-Falahi a souligné que « l'armée israélienne est confrontée à un réel problème de manque de forces », expliquant qu'« elle a été obligée de transférer des forces d'autres zones, y compris la Brigade Kfir, qui est considérée comme le pilier de l'armée israélienne »de la région occidentale de la Cisjordanie, pour la déployer dans la bande de Gaza. »