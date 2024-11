Un essor de 16,5% dans les exportations iraniennes

Le chef de la Confédération des Exportations a déclaré : Le volume total du commerce extérieur de l'Iran au cours des sept premiers mois de l'année 1403 a atteint 72 milliards de dollars, dont 32,5 milliards de dollars d'exportations.

Selon Mohammad Lahouti, au cours de cette période, les exportations iraniennes ont augmenté de 16,5%.

Il ajoute qu'environ 44 % du commerce de l'Iran s'effectue avec les pays membres des BRICS.



Le chef de la Confédération des exportations a déclaré que les EAU représentaient 30 % des importations totales de l'Iran et a déclaré : Après les Émirats arabes unis, la Chine, la Turquie, l'Allemagne et la Russie représentent la provenance de la plus grande part des importations de l'Iran.

Ce responsable iranien a souligné : La Chine, l'Irak, les EAU, la Turquie et l'Afghanistan sont les premiers clients des produits iraniens.