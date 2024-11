Baghaï : Gaza est devenue un cimetière pour les enfants suite aux attaques israéliennes

Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Gaza, soumise aux frappes incessantes de l’armée israélienne, est devenue un cimetière pour enfants.

« Le 20 novembre, qui coïncide avec la Journée internationale de l'enfance, rappelle le droit de tous les enfants à vivre en paix et en sécurité. Cette occasion est une opportunité de voir la souffrance des enfants de Gaza », a écrit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaï sur X, en référence à la Journée internationale de l'enfance.

« Gaza soumise aux frappes incessante de l’armée israélienne est devenue un cimetière pour enfants », a-t-il dénoncé. Et de poursuivre : « Plus de 17 000 enfants palestiniens ont été massacrés en un an, des milliers d'enfants sont portés disparus, des dizaines de milliers d'enfants ont été blessés et des centaines ont subi des amputations sans anesthésie. Plus de 35 000 enfants sont devenus orphelins et beaucoup d'entre eux ont perdu tous les membres de leur famille. Près de 4 000 enfants sont morts de faim et plusieurs autres sont en danger en raison de la faim, de la maladie, de déplacement et du manque de produits de première nécessité. »

« Comme l’a rapporté la rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des Palestiniens, Mme Francesca Albanese, des centaines d’enfants et d’adolescents palestiniens ont été kidnappés et retenus en otage par le régime criminel israélien au cours des dernières décennies », a-t-il ajouté.

« Le meurtre et la torture d'enfants palestiniens innocents ont profondément traumatisé la conscience de l'humanité, et l'inaction et l'indifférence des institutions responsables et compétentes des droits de l'homme et des Nations unies aggravent les souffrances de ces enfants innocents et entravent leur guérison », a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne. Et de conclure : « Il est temps que le monde mette fin à l’impunité des auteurs de crimes odieux contre des enfants palestiniens innocents ».