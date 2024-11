Araghchi : le comportement contradictoire de l'UE et du Royaume-Uni révèle leur abdication de responsabilité envers les droits de l'homme

En allusion à l'embargo sur les compagnies aériennes et maritimes iraniennes sans fournir aucun document ni preuve le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que le comportement contradictoire de l'Union européenne et du Royaume-Uni révèle leurs doubles standards et leur abdication de responsabilité en matière de droits de l'homme.

« L'UE et le Royaume-Uni, sans présenter aucune preuve, ont accusé l'Iran de fournir des missiles balistiques à la Russie et ont imposé des sanctions à nos compagnies aériennes et à notre transport maritime », a écrit mardi soir Araghchi sur son compte X.

« Selon des documents soumis au tribunal, les médias britanniques ont révélé aujourd'hui que le Royaume-Uni continue d'exporter ses armes, sachant pleinement que ses armes et pièces détachées des F-35 sont utilisées par Israël en violation grave du droit humanitaire international », a-t-il réaffirmé.

« Quelle est la justification du Royaume-Uni ? Maintenir ses liens avec les États-Unis et l'OTAN. Ce comportement contradictoire révèle leur double standard et leur abdication de responsabilité envers les droits de l'homme », a-t-il précisé.