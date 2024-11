Araghchi a critiqué l'action provocatrice de l'Europe en imposant de nouvelles sanctions contre l'Iran

Selon le rapport de politique étrangère d'IRNA, les dernières évolutions concernant les négociations nucléaires et aux développements régionaux ont été discutés lors d'un entretien téléphonique entre le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et son homologue iranien Abbas Araghchi.

Au cours de cet entretien, le ministre iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué l'action injustifiée et provocatrice des Etats européens en imposant de nouvelles sanctions contre la République islamique d'Iran.

Araghchi a également fermement condamné la décision de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre de présenter une résolution lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et a précisé que cette décision des trois Etats européens est considérée comme une opposition contre l’atmosphère positive créée dans les interactions entre l’Iran et l’AIEA et ne fera que compliquer les choses.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également évoqué la responsabilité des alliés européens du régime sioniste dans la poursuite de ses crimes et ses agressions contre le Liban et Gaza, et a exigé une action concrète de la part de toutes les parties impliquées pour forcer le régime agresseur d'Israël à mettre un terme à ces crimes au Liban et à Gaza.