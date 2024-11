Journée de commémoration du scientifique et penseur iranien et musulman Farabi

Farabi est considéré comme une figure de l'âge d'or de l'islam et la plus grande autorité philosophique après Aristote.

Farabi est spécialisé dans la science, la philosophie, la logique, la sociologie, la médecine, les mathématiques et la musique.

En 2020, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a commémoré le philosophe iranien et musulman Farabi.

Le 19 juin 2022 et lors d'une rencontre avec le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev et la délégation qui l'accompagne, l'Imam Khamenei a déclaré : « En tant que philosophe et scientifique islamique d'origine kazakhe dont les travaux ont été l’objet de recherches et d’études en Iran, pendant un millier d'années, Farabi pourrait être la base d'une coopération culturelle et de la formation d'un comité scientifique conjoint entre l'Iran et le Kazakhstan.