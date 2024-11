Les actions non constructives lors de la réunion du Conseil des gouverneurs entraîneront une réponse proportionnée de la part de l'Iran

Si les pays occidentaux "ignorent la bonne volonté et l'approche de coopération de l'Iran et mettent des mesures non constructives à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des gouverneurs par le biais d'une résolution, l'Iran réagira en conséquence et de manière appropriée", a martelé Abbas Araghchi lors d'un entretien téléphonique avec le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Faisant référence à la visite de Grossi en Iran et dans les sites nucléaires du pays, le ministre des Affaires étrangères a insisté une fois de plus sur la volonté de la République islamique d'Iran de promouvoir les interactions avec l'AIEA.