Génocide à Gaza : Message du président iranien au pape François

Massoud Pezeshkian a également mis en avant l'importance d'assurer un accès humanitaire aux victimes des conflits, soulignant que de nombreuses personnes se trouvent dans des situations désespérées en raison des hostilités.

Dans ce message, le président iranien a appelé à une intervention pour mettre fin à l'agression du régime israélien contre les populations de Gaza et du Liban.

Il a souligné que dans le contexte actuel, une telle action pourrait significativement réduire les souffrances et améliorer la situation des blessés et des personnes dans le besoin. La République islamique d'Iran a également exprimé sa volonté de participer à cet effort.

Le message a été transmis en marge de la visite de la délégation iranienne, qui prend part au douzième cycle de discussions interreligieuses. Cet événement s’est déroulé entre le Centre pour le dialogue des religions et des cultures de l'Organisation de la culture et de la communication islamiques et l'Organisation du Vatican dédiée au dialogue interreligieux.