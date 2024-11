Soutien à Gaza : Hezbollah frappe les positions israéliennes

La Résistance islamique du Hezbollah a déclaré avoir attaqué, le 20 novembre, la base « Shraga », qui sert de quartier général à la Brigade Golani des forces israéliennes, située au nord de la ville occupée d'Acre, en utilisant plusieurs drones kamikazes. Les informations fournies par le Hezbollah indiquent que les drones ont atteint leurs cibles avec une grande précision, soulignant l'efficacité de leur technologie et de leur planification.

En plus de l'attaque sur la base de la Brigade Golani, le Hezbollah a également dirigé ses frappes de missile vers la ville de Safad, au nord de la Palestine occupée, ainsi que vers des positions militaires israéliennes à la zone de Khayyam situées dans le sud du Liban.

Ces actions s'inscrivent dans une série d'opérations militaires visant à affaiblir les forces d'occupation et à répondre aux agressions israéliennes subies par le peuple libanais et palestinien.Suite à ces frappes, des sirènes d'alerte ont été déclenchées dans plusieurs villes israéliennes, notamment Nahariya, Acre et Haïfa, témoignant de l'impact de ces opérations sur la sécurité intérieure d'Israël.

Le Hezbollah et Israël échangent des tirs depuis début octobre 2023, peu après que le régime occupant a lancé sa guerre génocidaire contre Gaza suite à une opération surprise du Mouvement de résistance palestinien, Hamas.

Par ailleurs, le ministère de la Santé libanais a rapporté que le bilan des victimes dans le pays a atteint 3.544 martyrs, tandis que le nombre de blessés s'élève à 15.360 depuis le début des hostilités avec le régime sioniste.