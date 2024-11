Vers une coopération renforcée entre Téhéran et Doha

Lors de cette rencontre, il a évoqué les accords établis lors de sa récente visite au Qatar, soulignant la nécessité d'accélérer leur mise en œuvre. Il a également insisté sur l'importance de développer des relations plus étroites et plus profondes avec le Qatar, un pays qu'il considère comme un ami et un voisin stratégique.

Massoud Pezeshkian a également affirmé que Téhéran s'engageait à respecter les accords convenus et a exprimé son optimisme quant à leur pleine réalisation.

Cette déclaration témoigne de la volonté de l'Iran de renforcer ses liens avec le Qatar, en mettant en avant une coopération mutuellement bénéfique qui pourrait avoir des répercussions positives sur la stabilité régionale.

Le président iranien a réaffirmé son souhait d'unité au sein du monde islamique, déclarant que son objectif est de cultiver des relations harmonieuses avec les nations musulmanes. Il a souligné l'importance de vivre ensemble dans le respect mutuel et de partager des expériences de manière pacifique.

Le président a mis en avant sa vision d'une solidarité renforcée au sein de la communauté islamique. Il a affirmé que son souhait le plus sincère est de tisser des liens solides avec les pays musulmans, tout en démontrant au monde que les nations islamiques ont la capacité de collaborer harmonieusement, en se soutenant mutuellement et en cultivant un respect mutuel.

Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al-Thani, a quant à lui, affirmé que le Qatar s'efforce d'approfondir les relations bilatérales et de bâtir des fondations solides pour la coopération entre les deux nations. Il a souligné que cette ambition est une priorité constante pour l'émir du Qatar, qui reste fermement engagé dans cette démarche.

Pezeshkian a également invité l'émir du Qatar à visiter l'Iran, une démarche qui vise à renforcer des liens entre les deux pays.