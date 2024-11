Analyse du chef d'IRNA : Les sionistes sont des perdants à Gaza et au Liban

Hossein Jaberi Ansari, expert des questions palestiniennes, a participé à une conférence spécialisée intitulée "Le 7 octobre en valait-il la peine ?"

en exprimant son analyse sur l'opération Tempête d'Al-Aqsa du Hamas, cet ancien diplomate iranien déclaré : Nous avons beaucoup parlé de la Palestine, mais nous n'avons pas fait de l'action pratique dans ce sens et nous en savons très peu sur Israël.

Le PDG d'IRNA a déclaré : « Dans une situation où une nation n'a pas d'autre choix, et où il n'y a aucun moyen d'espérer la paix ou la guerre classique, et où la seule solution est la résistance, le 7 octobre est la réaction la plus naturelle de la part des habitants d'une terre occupée. »