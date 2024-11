La première visite en province du président Pezeshkian se réalise au Sistan et Baloutchistan

Le Sistan-e-Balouchistan est située au sud-est du pays, à la frontière avec le Pakistan et l'Afghanistan. La province est la plus grande d'Iran, avec une superficie de 187.952 km². Elle compte 19 comtés et sa capitale est Zahedan. Les départements de la province sont : Iran Shahr, Chabahar, Khash, Zabol, Zahedan, Saravan, et Nik Shahr.

Sa position géographique (frontières terrestres avec le Pakistan et l’Afghanistan et des frontières maritimes le long de la mer d’Oman) lui confère une importance géopolitique toute particulière, accentuée par la diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse de la population locale. Les provinces voisines du Sistan e Baloutchistan sont la province du Khorassan Jonnoubi au nord, de Kerman à l’ouest et d’Hormozgan au sud-ouest.

Le rôle central du port de Chabahar

En mai 1991, selon la résolution approuvée par le conseil des ministres, 14 000 ha de terrain, dont 10 000 dédiés aux activités industrielles, situés aux abords du golfe de Chabahar ont été reconnus comme « zone franche de Chabahar ».

L’accord de 2016 signé entre l’Iran et l’Inde permettant le développement du port de cette région est devenu opérationnel le 13 juin 2018.

Malgré les sanctions américaines, la zone franche de Chabahar – projet prioritaire du gouvernement– continue son développement.

Le port de Chabahar sera bientôt connecté à la ligne ferroviaire de Zahedan.

La province du Sistan-e-Baluchistan possède quatre aéroports internationaux (Zahedan, Iranshahr, Zabol et Chabahar-Konarak)

Pôle de production industriel : acier et pétrochimie

Le gouvernement iranien poursuit, dans le cadre du développement de la zone franche de Chabahar, une stratégie visant à l’industrialisation de la province, voire de toute la région du Sud-est iranien, connue sous le nom de zone côtière de Makran. Ce projet de développement vise à permettre la mutation de la zone de Chabahar en un véritable pôle de production industrielle, plus que de transit de marchandises, avec une préférence accordée à l’industrie lourde, spécialement l’acier et la pétrochimie.

Les autorités iraniennes prévoient également de transformer le port de Chabahar en un véritable hub de pétrochimie. La construction d’unités de pétrochimie dans la région est en cours depuis 2012. Trois phases de développement sont prévues sur une période de 10 ans.

Agriculture, pêche

Le potentiel agricole de la province est considérable grâce à la plaine du Sistân au nord de la province, formée par les alluvions de la rivière Hirmand et du lac Hamoûn (l’un des plus grands lacs d’eau douce du pays). Le Baloutchistan produit en effet du blé, du maïs, mais également des agrumes, pistaches, bananes mangue, papaye et olives. Le Sistan produit essentiellement du blé, de l’orge et diverses variétés de fruits. La longue bande côtière a également permis le développement de la pêche.

Potentiel éolien

La province est exposée à des vents saisonniers de directions variées (le Levar, le Qousse, le « 7 ème vent », le Nambi ou vent du sud, le Hooshak, les vents humides et saisonniers de l'Océan Indien, le vent du nord ou Gurich, et le vent d'ouest ou « Gard »). De nombreuses entreprises étrangères souhaitaient ainsi implanter des parcs éoliens dans la région.

Industrie et Mines

La province dispose d’un potentiel géologique et minier important. En effet on y trouve du chrome, du cuivre, du granite, de l’antimoine, du talc, du manganèse, du fer du zinc, du nickel, du plomb, du platine, de l’or, et de l’agent.

Tourisme

Le potentiel touristique de la province est important. De nombreuses variations géologiques lui confèrent en effet un attrait particulier. Le Sistân est une plaine de 8.117 km² tandis que le Baloutchistân est un vaste massif montagneux, avec une superficie de 179.385 km² qui se situe entre le grand désert du Dasht-e Lût, terre aride de sable et de rocailles au nord, et le littoral au sud bordant la mer d’Oman sur 270 km.

Les habitants de la province du Sistan-et-Balouchistan continuent à suivre leurs propres us et coutumes purement iraniens. Leurs modes de vie, leurs coutumes et leurs traditions forment un contexte culturel extrêmement intéressant.

Les habitants de la province produisent également le kilim (une sorte de tapis tissé). La laine est la matière première principale du kilim tissé selon des méthodes traditionnelles, dépourvu de tout plan établi d’avance. Les couleurs des fils utilisés sont souvent foncées : noir, pourpre ou rouge foncé sur un fond blanc ou jaune. La broderie est l’art artisanal le plus célèbre des femmes baloutches.

Une dizaine d’universités sont présentes dans la province dont : l’université du Sistan-et-Balouchistan, l’université de Zabol, l’université Islamique libre d'Iranshahr, l’université Islamique libre de Zahedan, l’université de sciences médicales de Zahedan, l’université de sciences médicales de Zabol et l’université internationale de Chabahar.