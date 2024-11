La CPI émet un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahu pour « crimes de guerre » à Gaza

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ancien ministre des Affaires militaires.

Netanyahu et l'ancien ministre des Affaires militaires Yoav Gallant ont été accusés de « crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024 », a indiqué jeudi un communiqué du tribunal.

Il existe des « motifs raisonnables » de croire que Gallant et Netanyahu « ont intentionnellement et sciemment privé la population civile de Gaza d’objets indispensables à sa survie, notamment de nourriture, d’eau, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de carburant et d’électricité », a-t-il déclaré.

En septembre dernier, le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye, Karim Khan, a demandé à la Chambre préliminaire de la Cour d'accélérer la délivrance des mandats d'arrêt contre Netanyahu et Gallant, à la lumière de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza.