L'Iran fournira une réponse appropriée à la mesure non technique de l'Europe

Téhéran- IRNA- Le chef de la diplomatie iranienne souligne que la République islamique d’Iran réagira de manière appropriée à la mesure « non technique » de l’Europe.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Aragqhi a déclaré que les pressions ne donneraient pas les résultats escomptés et qu’elles ne dissuaderaient pas l'Iran de sa décision de coopérer positivement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a souligné que la République islamique d'Iran apporterait une réponse appropriée à la démarche « non technique » de l'Europe.

Lors d’une interview accordée à la chaîne d’information libanaise al-Mayadeen Araghchi a ajouté que Téhéran avait une réelle volonté de coopérer avec l'agence, mais que la démarche européenne contredit ce procès, expliquant que le but de l'invitation de Grossi était d'ouvrir une nouvelle page de coopération entre l'Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

« Nous avons essayé de trouver une base d'entente pour régler les problèmes, et que M. Grossi était optimiste et saluait cette approche. Nous avons prévenu que les pressions n’aboutiraient pas au résultat escompté et qu’elles ne dissuaderaient pas l’Iran de sa décision de coopérer positivement avec l’agence.

Araghchi a promis que la République islamique d'Iran donnerait une réponse appropriée à la mesure « non technique » de l'Europe.