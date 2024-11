Iran : Pezeshkian dénonce le silence de l’Europe et des États-Unis face aux crimes d’Israël à Gaza et au Liban

Lors d’une visite jeudi dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, dans le sud-est du pays, le président iranien a appelé les différentes couches de société à l'unité.

« Si on est uni, aucun pouvoir n'osera porter atteinte à notre peuple et à notre pays », a-t-il préconisé. Et de poursuivre : « Si on n'est pas uni, l’ennemi planifiera de nous porter préjudice ».

Dans une autre partie de ses propos il a critiqué le soutien des faux défenseurs des droits de l'homme aux crimes du régime sioniste à Gaza et au Liban et de ceux qui publient des communiqués et des résolutions contre la nation iranienne.

« Les États-Unis et l’Europe se posent en porte-étend des droits de l’homme, mais ils observent le silence de marbre face à tous les crimes qui ont lieu à Gaza et au Liban. Je ne crois pas qu'ils défendent les droits de l’humanité. Honte aux droits humains que vous défendiez », a-t-il dénoncé.