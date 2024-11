Gaza : 4 056 Palestiniens tués par l’armée israélienne depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de la Santé

Au moins 71 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans les attaques israéliennes incessantes dans la bande de Gaza, portant le bilan total des morts depuis l'année dernière à 44 056, a déclaré jeudi le ministère palestinien de la Santé basé dans l’enclave palestinienne.

Un communiqué du ministère a ajouté que quelque 104 268 autres personnes ont été blessées dans l'attaque en cours.

« L'occupation israélienne a commis cinq massacres de familles au cours des dernières 24 heures, faisant 71 morts et 176 blessés », a indiqué le communiqué du ministère.

Selon une autre dépêche de la région, au moins 66 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées jeudi dans une frappe israélienne contre un bloc résidentiel à proximité de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, au nord de Gaza, ont indiqué des sources médicales. Parmi les morts figurent de nombreuses femmes et enfants.

On craint que de nombreux autres corps soient ensevelis sous les décombres en raison de l'incapacité des équipes de secours à atteindre les maisons détruites.

« De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, car les équipes de secours ne parviennent pas à les atteindre », a-t-il ajouté.

Malgré tous ces crimes, le régime occupant a reconnu qu’il n'a pas encore réussi à atteindre ses objectifs dont l’élimination du mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas et de rapatrier ses prisonniers de la bande de Gaza.

Israël est confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre meurtrière contre Gaza.