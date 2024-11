L’approbation de la résolution anti-iranienne se heurtera à des contre-mesures de l'Iran

Dans la foulée de ses consultations avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que l'approbation de la résolution anti-iranienne se heurterait à des contre-mesures de la part de l'Iran.

Il s'est entretenu par téléphone avec ses homologues ghanéen, égyptien et thaïlandais et a exigé que les États membres du Conseil des gouverneurs s'opposent à la résolution présentée par la troïka européenne et empêchent le Conseil des gouverneurs de devenir une plate-forme pour faire avancer leurs ambitions politiques.

En allusion à l'approche constructive de la République islamique d'Iran à l'égard de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Araghchi a rappelé les accords conclus avec l'Agence lors de la récente visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran et a précisé que l'adoption de la résolution contre l'Iran se heurterait aux contre-mesures de l'Iran.