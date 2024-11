Gaza : « le veto américain est honteux ; il faut mettre fin à l'immunité d'Israël » (Iravani)

L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, Amir Saeed Iravani, a qualifié de « honteux » le veto des États-Unis au projet de résolution proposé par les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité visant à rétablir un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

« Une fois de plus, nous voulons que le Conseil de sécurité de l'ONU agisse de manière décisive et mette fin à l'immunité du régime israélien », a-t-il réitéré jeudi lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York.

A suivre …