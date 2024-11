L’Iran qualifie de « victoire majeure » les mandats d’arrêt contre Netanyahu/Gallant

« Les mandats d'arrêt sont très importants, historiques et courageux », a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, lors d’une interview accordée à une chaîne d'information iranienne.

« En réalité, ces décisions marquent une victoire majeure pour la nation opprimée de la Palestine, l’Axe de la Résistance et ses partisans, et une défaite pour le régime sioniste et ses protecteurs et sponsors. De ce point de vue, cette décision est très importante », s’est-il félicité.

Depuis que le verdict a été rendu, de nombreux pays ont insisté sur l'indépendance de la CPI, soulignant la nécessité de le faire respecter », a-t-il dit avant de rajouter que la sentence permettra d'arrêter Netanyahu et l'ancien ministre israélien des Affaires militaires, s'ils entrent dans ces pays.

Gharibabadi a indiqué que de nombreux documents détaillant les crimes du régime sioniste ont été soumis au bureau du procureur de la CPI après le début de la guerre génocidaire israélienne à Gaza le 7 octobre de l'année dernière, affirmant que les atrocités étaient si flagrantes que le bureau du procureur de cette instance basé à La Haye ne pouvaient pas les ignorer.

« Le verdict indique que la CPI est arrivée à cette conclusion que le régime sioniste a commis des atrocités telles que les crimes contre l'humanité et le génocide et qu’il a utilisé la famine comme méthode de guerre », a-t-il affirmé .

Les juges ont déclaré jeudi qu'il y avait des « motifs raisonnables » de croire que Netanyahu et Gallant « ont intentionnellement et sciemment privé la population civile de Gaza d'objets indispensables à sa survie ».

Le tribunal a également déclaré que Netanyahu et Gallant portaient une « responsabilité pénale » pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis lors de l’attaque sanglante contre Gaza.

Kharrazi : le verdict de la CPI est un scandale pour les Occidentaux

Pendant ce temps, le chef du Conseil stratégique des relations étrangères du ministère iranien des Affaires étrangères a salué la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahu et Gallant, estimant que cette décision dénoncent les Occidentaux ».

« Les pays membres européens de la CPI doivent d’abord mettre en œuvre le verdict, et ensuite répondre à la question de savoir pourquoi ils ont soutenu de tels criminels et leur ont fourni des armes mortelles et des ressources financières.

« Maintenant que la CPI a confirmé les crimes de guerre des dirigeants du régime israélien, les Européens devraient clarifier s’ils continueront à soutenir ce régime criminel politiquement, financièrement et militairement, ou s’ils opteront pour un autre chemin », a déclaré Kamal Kharrazi.

« Mike Waltz, appelé à devenir le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a prétendu que la CPI n’a aucune crédibilité. De telles positions tracent le visage véritable et horrible des gouvernements occidentaux qui prétendent être civilisés. Ils se posent en porte-étendard des droits de l’homme, mais dans la pratique, ce sont eux qui violent le plus les droits de l’homme », a-t-il expliqué.

« Les guerres à Gaza et au Liban ont révélé de nombreux faits restés cachés jusqu’à présent et ont déshonoré les soi-disant défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme », a dénoncé Kharrazi.

Il a également critiqué les États-Unis pour avoir opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui exigeait un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza, affirmant que cette décision démontrait la complicité de Washington dans les crimes du régime israélien.