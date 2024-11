Mandat d’arrêt Netanyahu/Gallant : une mesure visant à mettre fin à l'impunité d’Israël (Baghaei)

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères : Nous saluons chaque mesure visant à obtenir justice et à mettre fin à l'impunité du régime israélien pour ses génocides, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en Palestine occupée et dans la région.

