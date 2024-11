Takht-Ravanchi : l'Iran et l'Arabie saoudite envisagent la paix durable dans la région

Evoquant sa participation au sommet Iran-Chine -Arabie saoudite, Takht-Ravanchi a écrit sur X : "J'ai rejoint Elkhereiji et Deng Li, vice-ministres de l’Arabie saoudite et de la Chine, pour participer à la deuxième réunion du Comité trilatéral Chine-Iran-Arabie saoudite au cours de laquelle tous les aspects de la coopération entre les trois pays ont été discutés. Les trois pays peuvent faire beaucoup ensemble pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de la région et au-delà."