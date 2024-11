L'Iran a rejeté les accusations anti-Téhéran des États-Unis et du Royaume-Uni

'L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, dans une lettre adressée a la présidente tournante du Conseil de sécurité, a rejeté les accusations anti-Iran des États-Unis et du Royaume-Uni concernant la déstabilisation dans la région ainsi que la conflits en Ukraine et les considérait comme sans fondement.

Dans une réaction contre les récents propos des représentants de Londres et de Washington à

l'ONU, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a souligné le rôle du Royaume-Uni dans la création du régime sioniste en 1948 et un complice dans ses crimes actuels.