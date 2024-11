Gaza : un bilan tragique après 414 jours de conflit

Ce chiffre alarmant témoigne de l'ampleur des violences qui ont frappé cette région, marquée par des souffrances incommensurables et des pertes humaines dévastatrices.

Dans un communiqué publié, le ministère a rapporté que, durant les dernières 48 heures, 120 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes, tandis que 205 autres ont été blessés.

Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle Israël a lancé sa guerre sanglante contre la bande de Gaza assiégée, plus de 44 176 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, sont tombés en martyr. Plus de et 104 473 Palestiniens ont été également blessés.