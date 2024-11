Le chef du CGRI appelle à sanctionner l'économie d'Israël

Le commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a déclaré : "Le monde doit fermer ses portes au régime criminel sioniste. Les Etats du monde devraient couper les artères économiques du régime sioniste, dans les domaines terrestre et maritime, pour l'empêcher de recevoir des armements."

Le général de brigade Hossein Salami a déclaré vendredi lors de l'exercice des 60 000 effectifs Bassidj à Ahvaz : Aujourd'hui, une grande lutte se déroule dans l'est de la Méditerranée, au Liban et en Palestine occupée, et le front de Résistance au sud du Liban et dans les territoires occupés a mis à mal l'ennemi sioniste.

"Selon le chef des Pasdaran, "Aujourd'hui au Liban, les plans initiaux de Tel Aviv et de Washington ont été réfutés, et les chars Merkava ont été détruits les uns après les autres, et beaucoup d'entre eux ont également préféré fuir."

Le commandant en chef du CGRI a souligné que nous sommes confrontés à la mort politique de ce régime raciste et a déclaré : Aujourd'hui, le régime sioniste est dans un isolement politique mondial, et aucun responsable d'Etat, à l'exception des responsables américains et peut-être britanniques et français, ne se rend plus dans cette région occupée, et c’est une grande défaite pour le régime sioniste.