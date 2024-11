Ambassadeur iranien sur le nucléaire : L'Iran est prêt à interagir pour parvenir à une solution durable

L'ambassadeur et le représentant d'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, condamnant l'inertie des parties européennes dans la mise en œuvre de leurs engagements du JCPOA et leur approche hostile à l'égard des activités nucléaires pacifiques d'Iran, a déclaré que la pression et la menace ne sont pas une voie durable et l’Iran est prête à une interaction positive pour parvenir à une solution durable par le dialogue et la coopération constructive.

Mohsen Naziri a ajouté : Le président iranien et le ministre iranien des Affaires étrangères ont annoncé que la République islamique d'Iran est prête à revenir sur ses mesures légales dans le domaine atomique, à condition que les sanctions américaines illégales soit levées et que toutes les parties engagées au JCPOA mettent pleinement en œuvre et respectent efficacement leurs obligations.

Le haut diplomate iranien a suggéré aux parties occidentales de ne pas répéter le chemin raté du passé dans le cas d'Iran.