Attaque armée contre l'ambassade d’Israël en Jordanie 

Selon les médias arabes, un homme armé a ouvert le feu pendant plusieurs minutes en direction du siège de l'ambassade ».

Les environs de l'ambassade d'occupation israélienne dans le quartier de Rabyeh de la capitale jordanienne, Amman, ont connu une forte présence des services de sécurité publique, après minuit dimanche.

Les médias ont annoncé que l'incident de sécurité était terminé et que les entrées menant à l'ambassade étaient sous contrôle.

Les services de sécurité jordaniens ont commencé à rechercher le tireur, avant d'annoncer qu'il avait été « tué » et trois membres de la sécurité publique ont été blessés au cours de l'opération.

Cet incident survient alors que l'occupation israélienne poursuit son agression sur Gaza et le Liban depuis plus d'un an, faisant des dizaines de milliers de martyrs et de blessés.