Le lancement de centrifugeuses avancées est une réponse à l'exploitation politique du Conseil des gouverneurs (président du Parlement iranien)

Mohammad Baqir Qalibaf a critiqué dimanche « l’approche irréaliste, politique et destructrice» des trois pays européens et des États-Unis qui a conduit à une résolution injustifiée et non consensuelle sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

D’après Qalibaf, les trois pays européens et les États-Unis ont utilisé les activités nucléaires pacifiques de Téhéran comme prétexte pour leurs actions illégales et pour nuire à l'atmosphère constructive qui a été créée pour renforcer les interactions entre l'Iran et l'AIEA.

La réponse de la République islamique d'Iran à cette exploitation politique du Conseil des gouverneurs de l'AIEA a été immédiatement mise à l'ordre du jour et une série de centrifugeuses nouvelles et avancées ont été lancées, a déclaré le président du Majlis (Parlement iranien).

Il a conclu que la poursuite de telles mesures politiques et non constructives pousserait les États à prendre des mesures en dehors de l'Agence pour protéger leur sécurité nationale.

Enfin, il a exprimé l’espoir que l'AIEA et les pays qui protègent et soutiennent l'indépendance et la crédibilité de l'Agence, en s'opposant à la dernière résolution, mettront fin à la domination oppressive des trois pays européens et des États-Unis.