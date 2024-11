Gaza: des milliers de tentes de personnes déplacées endommagées par l'eau de pluie

Les médias rapportent que les tentes des personnes déplacées ont été endommagées dans le camp d'hébergement du stade de Yarmouk, dans le parc de la municipalité de Gaza, dans la zone du camp d'Al-Shati et dans les tentes érigées dans certaines écoles, ainsi que dans le centre et le sud de la bande de Gaza, dans la zone de Wadi Al-Dumaitha à Al-Qarara, Wadi Al-Salqa, la piscine du quartier d'Al-Amal, le campus de l'université d'Al-Aqsa, la zone d'Al-Shakoosh à Rafah et les zones d'Al-Barakah et de Sakel Al-Bahr à Deir Al-Balah.